Gabionetta: "Ho lasciato il cuore a Salerno. Dopo il tira e molla col Padova sono in Portogallo"

vedi letture

Intervistato dalla redazione di tuttosalernitana.com, il fantasista Denilson Gabionetta ha svelato in anteprima di aver trovato squadra dopo un lungo tira e molla con il Padova: "Sembrava dovessi restare lì e c'era già un accordo con la società, ma la dirigenza ha preso tempo e, dopo trenta giorni di rinvii, mi sono guardato attorno. E' arrivata una chiamata dal Portogallo, avevo pensato di rifiutare perché volevo godermi la mia famiglia in Brasile. Mia moglie, tuttavia, ha detto che un'esperienza di questo tipo poteva essere interessante e ho firmato con l'Olhanense, una squadra di terza serie. In questa categoria i ritmi sono più bassi, ma si cerca sempre di arrivare al risultato attraverso il gioco e il possesso palla. Un po' come piaceva a mister Ventura, che ricordo dai tempi di Pisa. Seguo sempre il calcio italiano, devo dire che in molti hanno sottovalutato un colpo di mercato della Salernitana: si tratta di Baraye, un esterno sinistro fortissimo e che ha un fisico impressionante. Corre come un treno, può essere l'anno della consacrazione. Seguo sempre i granata, lì ho lasciato un pezzo di cuore: i calciatori pagheranno senza dubbio l'assenza del dodicesimo uomo, ma una piazza come quella non può vivacchiare in B e salvarsi a stento per due volte ai playout. Se non c'è chiarezza sugli obiettivi è giusto che il pubblico diserti e contesti".