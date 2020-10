Galliani sul rinvio di Monza-Vicenza: "Abbiamo deciso di giocarci subito il jolly"

vedi letture

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport Adriano Galliani, ad del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rinvio chiesto e ottenuto del match di sabato pomeriggio contro il Vicenza a causa dell'alto numero di contagi da Covid-19 in seno al club brianzolo: "Sulla base di quanto normato dalla Lega B, abbiamo deciso di giocarci subito il jolly che permette di chiedere una volta nel corso della stagione il rinvio di una gara in caso di più di otto calciatori positivi o in isolamento. A fronte di nove giocatori non utilizzabili per la partita contro il Vicenza abbiamo quindi inviato istanza di rinvio al presidente della Lega di Serie B. Una scelta basata anche sul fatto che Mota Carvalho è appena tornato dalla nazionale under 21 portoghese, mentre Gytkjaer rientrerà solo oggi dalla convocazione con la Danimarca: non conosciamo quindi le loro condizioni di salute