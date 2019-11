Genoa-Torino, formazioni ufficiali: Belotti non recupera, out Criscito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Torino, secondo anticipo del 14° turno di serie A. Mister Thiago Motta sceglie Favilli come riferimento offensivo, supportato alle spalle da Agudelo, Pandev e Sturaro. Torna Schone in mezzo al campo, Criscito parte dalla panchina. Brutta notizia per il Torino, con Mazzarri costretto a rinunciare a Belotti. Il Gallo non va neanche in panchina. Davanti tridente inedito per i granata, composto da Lukic, Berenguer e Verdi.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Pajac; Schone, Cassata; Agudelo, Pandev, Sturaro; Favilli. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Barreca, Criscito, Goldaniga, Gumus, Jagiello, Radovanovic, Ankersen, Cleonise, Saponara, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Lukic, Berenguer, Verdi. A disposizione: Rosati, Ujkani, Zaza, Bonifazi, Edera, Millico, Meite, Parigini, Djidji, Aina, Laxalt, Buongiorno. Allenatore: Mazzarri.