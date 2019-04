Giordani: "Euganeo non brutto. Magari Bonetto ne facesse uno nuovo"

© foto di Alberto Forestieri

Intervistato dal Corriere del Veneto il sindaco di Padova Sergio Giordani ha parlato della situazione in casa biancoscudata affrontando anche il tema stadio: “Spero che Bonetto resti, anche per uno spirito di rivalsa. Magari affiancato da nuovi soci che vogliano fare il bene del club. Che siano padovani o meno poco importa. - continua Giordani che in passato è stato anche presidente dei patavini – Euganeo? Non è brutto come si vuol far credere, ma appartiene a un’altra epoca ed è sovradimensionato. Oggi solo le grandi fanno stadi nuovi, magari Bonetto facesse altrettanto. Io faccio il tifo per lui”.