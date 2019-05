© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha parlato a Il Gazzettino della retrocessione del club patavino e del possibile cambio di proprietà: “Devo riconoscere che la società è stata bravissima in quattro anni ad arrivare in B partendo da zero, e mi dispiace per il presidente Bonetto. Ma quando arriva una retrocessione, gli errori sono commessi da tutti. Gli unici a non avere sbagliato sono stati i tifosi che hanno seguito sempre la squadra, e anche i media. Purtroppo la Serie C è la tomba del calcio. - conclude Giordani – Futuro? Spero che Bonetto faccia la scelta più logica per il Padova e mi sono raccomandato con lui su questo punto”.