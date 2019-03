© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il neo acquisto del Palermo Niklas Gunnarsson si è presentato quest’oggi in conferenza stampa parlando dei propri obiettivi e di quelli della squadra con cui sia allena da gennaio: “Sono pronto per giocare con questa squadra, mi sento in grande forma e pronto a scendere in campo. Credo che non avrò problemi a giocare in Serie B anche se si tratta di un campionato molto duro, ma ho giocato sia in Inghilterra sia in Scozia dove l’aspetto fisico conta molto. Posso giocare sia da centrale sia da esterno, toccherà al mister decidere. - continua Gunnarsson come riporta Tuttopalermo.net - Il Palermo merita di stare in Serie A, non in B, e per me giocare in un club così glorioso è un’emozione unica. Palermo è una città fantastica con tantissime chiese stupende. Ho avuto modo di girare la settimana scorsa e sono rimasto piacevolmente colpito”.