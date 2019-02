© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

In casa Palermo fa discutere il caso relativo a Niklas Gunnarsson. Il terzino norvegese è stato tesserato durante il mercato prima delle dimissioni dell'allora presidente Richardson e ora l'operazione, riporta il Corriere dello Sport, è oggetto di un'indagine federale. Il terzino intanto, intervistato dai colleghi di Tuttopalermo, non vede l'ora di scendere in campo: "Sono venuto qui per giocare. Ho ricevuto diverse offerte da grandi club in Europa ed Asia. Palermo è una grande squadra di calcio che ha un enorme potenziale per diventare un club top in Italia. So che i tifosi hanno una grande passione per il club e l'ultima partita contro il Brescia lo hanno davvero dimostrato e loro sono incredibili. La maglia rosanero è bellissima, sono stato indisponibile nelle prime settimane a causa di un piccolo infortunio. Prima di questo infortunio ero stato fermo solo l'anno scorso e nel mese di maggio dal 2014. Per me è molto strano stare fermo per infortunio, visto che non mi capita quasi mai".