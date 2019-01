© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manca solo l'annuncio ufficiale per Antonio Di Gaudio all'Hellas Verona. Come riportato da CalcioHellas.it l'esterno classe '89 è arrivato questa mattina a Verona e ha da poco terminato le visite mediche. Già nel pomeriggio l'esterno effettuerà il primo allenamento con i compagni, dopo aver sbrigato le ultime pratiche burocratiche. Antonio Di Gaudio saluta così Parma dopo due stagioni in cui ha collezionato 45 presenze trovando 5 reti.