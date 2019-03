© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Hellas Verona Alan Empereur ha parlato a margine dell’amichevole contro la Primavera facendo il punto della situazione: “La pausa è arrivata al momento giusto, dopo una serie di gare positive e ora stiamo recuperando energie per il rush finale. Ci spiace che contro l’Ascoli non sia arrivato un risultato più importante, ma loro sono una squadra tosta che ha fatto la gara che doveva. Ora dobbiamo concentrarci sulla Cremonese. Non voglio fare calcoli da qui alla fine, dobbiamo solo pensare di vincere più gare possibili da qui alla fine. - continua Empereur come riporta il sito dell’Hellas – A livello personale sono contento perché gioco con continuità, ho fatto tre gare nel mio ruolo personale, ma sono a disposizione del mister e darò sempre il massimo quando sarò chiamato in causa”.