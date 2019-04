Hellas, Grosso in bilico. Per la successione spuntano De Biasi e Aglietti

Pescara decisiva per il futuro di Fabio Grosso sulla panchina dell'Hellas Verona. Una situazione per la quale iniziano a trapelare già i primi nomi in caso di esonero dell'ex Bari. Secondo quanto riportato da TuttoB.com il club scaligero avrebbe preso in esame i nomi di Gianni De Biasi e Alfredo Aglietti per un eventuale avvicendamento.