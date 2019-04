Hellas, Setti conferma Grosso: "Non fa parte di me sollevare allenatori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas Verona continua a sognare la Serie A, nonostante un momento poco felice. Il presidente Maurizio Setti, attraverso il sito ufficiale, ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti. "Scrivo queste righe per risolvere le tante ambiguità che ancora ci sono e far convergere tutte le nostre forze nella stessa direzione e provare a raggiungere il nostro SOGNO.

- Non fa parte di me sollevare allenatori dopo averli scelti e non lo farò nemmeno ora.

COERENZA

- Sono arrabbiato e deluso da queste prestazioni, ma mi auguro che la squadra possa giocarsi le sue possibilità disputando i Playoff.

CONSAPEVOLEZZA DEL MOMENTO

- La società è solida, e anche se non dovessimo raggiungere il sogno abbiamo messo le basi per conquistarlo il prossimo anno (anche con un altro staff tecnico).

CHIAREZZA DI IDEE", le sue parole.