© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Hellas Verona per rinforzare le corsie esterne di difesa punta con forza Cristian Dell’Orco, classe ‘94 in uscita dal Sassuolo. Un calciatore che può agire sia a sinistra sia come centrale in una difesa a tre, caratteristiche molto apprezzate dal tecnico Fabio Grosso. Lo riferisce Hellaslive.it spiegando che sul calciatore neroverde c’è anche il Frosinone in Serie A.