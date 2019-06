Amarcord per Castaldo. Dopo l'Avellino ci pensa anche la Juve Stabia

© foto di Giuseppe Scialla

Non è solo una la pista di mercato in chiave amarcord che vede protagonista Luigi Castaldo, bomber classe 1982 della Casertana. Già da qualche giorno per il giocatore di Giugliano in Campania era emersa la possibilità di tornare a vestire la maglia dell'Avellino, club salutato solo la scorsa estate dopo il fallimento dei lupi, mentre nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi di un ritorno ad un'altra sua ex società: la Juve Stabia.

Secondo quanto riportato da StabiaChannel, infatti, Castaldo sarebbe un'idea della dirigenza delle Vespe per completare il fronte offensivo nonostante le 37 candeline già spente da parte sua.