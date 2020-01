C'è chi dice no. Fumata nera per Matri-Livorno e Omeonga-Cosenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per uno scambio Politano-Spinazzola che rischia di saltare in Serie A a due operazione tramontate al fotofinish in cadetteria. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport in merito all'approdo di Alessandro Matri al Livorno e di Stephane Omeonga al Cosenza. L'attaccante, ultima scelta dell'attacco del Brescia, sta cercando una nuova occasione e Massimo Cellino ha provato a convincerlo ad accettare la B senza fortuna. Per quanto riguarda il centrocampista di proprietà del Genoa oggi in prestito al Cercle Bruges la risposta finale al club calabrese è stata negativa, con lo stesso Livorno che potrebbe approfittarne.