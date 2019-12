© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Big match al Benevento, il Frosinone per 1-0", si legge questa mattina sulla prima pagina di Ciociaria Oggi. I sanniti vincono ancora e allungano in testa. Giallazzurri più volte vicini al pari ma poco lucidi in area. Vittoria pesantissima del Benevento che passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Viola che legittima il titolo di campione d'inverno.