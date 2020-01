© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nesta potrebbe rivedere il modulo nella gara di Ascoli". Questo il titolo che utilizza Ciociaria Oggi in edicola questa mattina nel taglio alto della prima pagina del quotidiano sul Frosinone. Scontro diretto di fondamentale importanza in chiave playoff tra due squadre separate in classifica da solamente un punto. Chi vince svolta.