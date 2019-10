Dopo l’anno e mezzo vissuto alla grandissima con la maglia del Foggia che lo avevano rilanciato dopo il passaggio a vuoto con il Crotone, per Oliver Kragl in estate c’è stato il trasferimento a Benevento per provare a vincere il campionato e approdare in quella Serie A vissuta solo per un breve periodo con i calabresi e prima ancora con il Frosinone. Una Serie B che, nonostante sia stato spesso protagonista, non ha mai vinto. A Benevento l’inizio è stato frenato da qualche problema fisico, ma già dalla quarta giornata il tedesco è tornato titolare – a sinistra o destra non fa differenza – mostrando tutte le sue qualità: corsa, forza fisica, cross e tiro dalla distanza.

Il rendimento - Sono due le reti messe a segno, contro Pordenone e Virtus Entella, entrambi buoni per sbloccare una partita poi conclusasi in parità col ritorno degli avversari. Non male per un centrocampista in cinque presenze (di cui solo tre da titolare). Un acquisto azzeccato in questa prima fase della stagione, col Benevento capolista, e che in terra sannita sperano possa confermarsi sempre più per tornare a calcare i campi della Serie A nella prossima stagione.