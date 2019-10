“Harry Potter”, così lo chiamano. Secondo Chiaretti, quando indossa gli occhiali gli assomiglia, ma chissà se è davvero questo il motivo del soprannome. Perché un po’ mago Tommaso Pobega, mezzala del Pordenone, qualche bel numero nelle corde ha dimostrato di averlo… piccole magie. Formatosi sotto la guida di Rino Gattuso, alla Primavera del Milan, suo attuale club di appartenenza, è pronto per affermarsi definitivamente nel calcio dei grandi

Il rendimento - Sei presenze, tre gol e due assist: non si poteva certo chiedere di più al classe ‘99, impiegato da mister Tesser nel suo naturale ruolo di centrale, eccezion fatta per l’ultima gara contro l’Empoli, dove ha agito sulla trequarti. Ma occorre ricordare che a Terni, lo scorso anno, è stato anche impiegato come terzino da mister Gallo, ben figurando: una freccia in un più nell’arco del pragmatico Tesser.