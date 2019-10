Corriere Adriatico - Ascoli, Da Cruz non convocato per motivi disciplinari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Problemi in casa Ascoli in vista della sfida contro il ChievoVerona di domenica. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico infatti il tecnico Paolo Zanetti, in accordo con la società, avrebbe deciso nella serata di ieri di non convocare Alessio Da Cruz per motivi disciplinari. Il motivo parrebbe, in assenza di comunicati ufficiali, di un diverbio negli spogliatoi con l’attaccante che avrebbe tenuto un comportamento censurabile e prontamente sanzionato dalla società.