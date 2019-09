© foto di Federico Gaetano

"Pescara in avaria. Stroppa vince facile": così il Corriere dello Sport sull'anticipo tra Pescara e Crotone andato in scena ieri. Il Crotone passa all’Adriatico e aggancia il secondo posto in classifica. La doppietta dell’ex Benali e il sigillo nel finale di Crociata stendono Zauri.