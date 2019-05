© foto di Marco Frattino

L'edizione odierna del Corriere di Verona riserva spazio all'Hellas nel taglio alto della prima pagina. "Aglietti, il piano per rilanciare la squadra". La formazione scaligerà è reduce dal pari senza gol nell'andata della semifinale playoff al Bentegodi contro il Pescara, domenica sera è previsto il match di ritorno con gli abruzzesi che vogliono conquistare il pass per la finale di fronte il proprio pubblico.

Come vincere a Pescara? Aglietti, intanto, studia le mosse per sorprendere il delfino. All’Adriatico non ci sarà Mattia Zaccagni per infortunio, ma tornerà a disposizione Antonio Di Gaudio. Difesa bunker e attacco affilato e spietato: in questo modo i gialloblù possono sbancare con il Pescara.