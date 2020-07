Corriere di Verona: "Gol di Giaccherini, ma il Trapani agguanta il Chievo"

vedi letture

"Gol di Giaccherini, ma il Trapani agguanta il Chievo". Titola cos' in taglio alto sulla prima pagina il Corriere di Verona in riferimento alla gara dei gialloblu giocata ieri sera: "La «pareggite» colpisce ancora. Siamo a 14 segni X, record in B. Troppi per pensare di fare sul serio. E d’altronde il canovaccio stagionale si ripete pure con il Trapani: fra Djordjevic, Vignato e Ceter, almeno tre appuntamenti col destino, proprio lì in area, buttati a mare".