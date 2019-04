Corriere di Verona: "L'Hellas in ritiro e Grosso deve vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alta tensione in casa Hellas Verona. La gara contro il Pescara, come scrive il Corriere di Verona, sarà "lo spartiacque della stagione". Per questo motivo la squadra è andata in ritiro anticipato per preparare al meglio il match. "La società - si legge - ha concesso la fiducia al tecnico ma un nuovo ko potrebbe sparigliare le carte. Resta l'interrogativo sulla prossima stagione ma senza Serie A le strade si separeranno".