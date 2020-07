Gazzetta del Sud: "Il Crotone allunga il passo verso la A"

"Il Crotone allunga il passo verso la A. Cordaz: 'Pronti per lo scontro diretto'". Così la Gazzetta del Sud, nella sezione sportiva odierna, titola sul rotondo successo per 3-0 dei pitagorici sul già promosso Benevento. Una vittoria che, unita agli altri risultati di giornata, permette ai rossoblù di issarsi in solitaria al secondo posto, con tre punti di vantaggio sulla coppia Cittadella-Pordenone. E proprio contro i veneti, venerdì sera, andrà in scena uno scontro che può valere, peri calabresi, una fetta di Serie A.