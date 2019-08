Gazzetta dello Sport sull'Empoli: "Si cerca un mediano e un laterale"

© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Empoli che sta agendo a fari spenti dopo aver messo a segno diversi colpi: "L’Empoli vuole il talentino Merola", scrive la rosea che poi aggiunge: "Piace molto Coulibaly dell’Udinese, un profilo giusto secondo i toscani per la mediana di Bucchi. Ma il giocatore nicchia, almeno in questa fase di mercato e vorrebbe giocarsi le sue chance in Serie A. Si cerca anche un laterale, con Adjapong del Sassuolo in cima alla lista (ma occhio alle mire del Verona). Quindi in attacco si stringe per una giovane promessa, l’interista Merola, che si prepara allo sbarco in Toscana dopo che diversi club di B avevano provato a convincere i nerazzurri".