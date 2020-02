Highlander in B. Letizia, Modolo e il motto: "Ne resterà soltanto uno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ne resterà soltanto uno" recitava Christopher Lambert in Higlander, film del 1986 che raccontava le gesta di una stirpe di cavalieri immortali.

Un motto, quello preso in esame, che ben si adatta anche a due protagonisti della Serie B di oggi: Gaetano Letizia del Benevento e Marco Modolo del Venezia. I due difensori sono, infatti, gli unici due calciatori di movimento dell'intero campionato cadetto a non aver ancora perso neanche un minuto in stagione.

Ventitrè presenze per un totale di 2.070 minuti, recuperi esclusi, che rappresentano già un traguardo importante, sia a livello personale che collettivo, in particolar modo per il laterale dei Sanniti oggi al primo posto in classifica.

