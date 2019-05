Spazio alla delusione del Pescara sulla prima pagina de Il Centro all'indomani dell'eliminazione del Delfino in semifinale contro l'Hellas. "Pescara ko: che rabbia". "I biancazzurri - si legge - perdono la semifinale di ritorno dei playoff e dicono addio alle speranze di promozione in Serie A. La sconfitta fa rabbia: quando sembrava che la qualificazione fosse in cassaforte, una ingenuità di Scognamiglio ha permesso ai gialloblù di avere dal dischetto la chance per la vittoria".