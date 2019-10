Il Centro: "Pescara, Zauri a caccia di conferme"

© foto di Federico Gaetano

"Pescara, Zauri a caccia di conferme": così Il Centro in edicola oggi. Torna in campo la Serie B e il Pescara affronterà lo Spezia all'Adriatico, questo pomeriggio alle ore 15. "Pescara, ora batti lo Spezia" è il messaggio lanciato dal tecnico degli abruzzesi in conferenza stampa, alla vigilia dell'incontro.