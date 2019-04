Il Mattino: "Jallow esame da rifare. La maturità è lontana"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Focus sulle colonne de Il Mattino sul rendimento dell'attaccante della Saniernitana Lamin Jallow, attaccante arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la scomparsa del Cesena. "Jallow esame da rifare. La maturità è lontana" titola il quotidiano che poi scrive: "Il gambiano utilizzato con continuità da Gregucci non è stato quasi mai decisivi: una rete ogni sei partite, tanti tiri verso la porta ma pochissimi pericoli per i rivali". Un rendimento che, a questo punto, potrebbe mettere in dubbio la permanenza del giocatore in Campania per la prossima stagione.