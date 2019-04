Il Mattino: "Odjer-Minala duello tra delusi"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Con Akpa Akpro indisponibile Angelo Gregucci, tecnico della Salernitana, dovrà trovare una nuova soluzione sulla linea mediana per la gara contro il Cittadella. Due le ipotesi: Moses Odjer e Joseph Minala. Di loro due parla quest'oggi Il Mattino nell'edizione dedicata alla città di Salerno nel pezzo dal titolo: "Odjer-Minala duello tra delusi". "Il ghanese vicino alle 100 presente con la maglia granata ma in questa stagione è sceso in campo soltanto undici volte. Il camerunese ha segnato contro la Cremonese, poi il calo: dopo il match contro il Perugia è scomparso dal radar di Gregucci".