Il Mattino: "Sprint Benevento. E' l'ora di Insigne"

C'è Roberto Insigne al centro delle attenzioni in casa Benevento in vista del big match contro il Palermo. "Sprint Benevento. E' l'ora di Insigne" titola Il Mattino nella sua edizione dedicata alla città sannita. "Potrebbe essere schierato dall'inizio col Palermo - si legge-. Asse con Ricci per cambiare modulo in corsa. Oggi test con i baby talenti di Formisano. Si valuterà anche il recupero di Letizia".