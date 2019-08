Il Sannio: "Montipò salva il Benevento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Montipò salva il Benevento", scrive questa mattina Il Sannio in prima pagina. A Pisa finisce 0-0: i giallorossi non incdonoo. Alla fine un buon punto per la squadra di Inzaghi. Il portiere novarese para un rigore in pieno recupero ed evita la sconfitta all'esordio.