"L'Entella prepara il debutto con il Livorno. Boscaglia ha ancora molto da lavorare": questa l'apertura de Il Secolo XIX, che guarda in casa Entella, dopo il test match contro il Gozzano. Che ha lasciato precise indicazioni, anche in vista di cosa può essere utile in sede di mercato: "Il test col Gozzano ha confermato difficoltà e difetti. Crimi potrebbe essere il puntello a centrocampo".