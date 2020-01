"Livorno, caos senza fine: sconfitte e liti in famiglia". Titola così La Gazzetta dello Sport sugli amaranto: "La squadra è ultima, Aldo Spinelli contro il figlio che è deciso a cedere la società. Ora serve un miracolo. Tutto nasce dalle scelte operate in estate quando la società seguendo le direttive del tecnico Roberto Breda, aveva deciso di non rinnovare il contratto a Diamanti, il vero protagonista della salvezza. La squadra si è trovata senza un vero leader sia in campo che nello spogliatoio. E’ in atto uno «scontro» in famiglia Spinelli tra il presidente Aldo e il figlio Roberto con quest’ultimo deciso a cedere la società".