© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

E' dedicata al Livorno l'apertura de La Gazzetta dello Sport della Serie B. Al centro dell'attenzione il passaggio di proprietà del club labronico da Aldo Spinelli all'imprenditore olandese di origini libanesi Majd Yousif. "Livorno, adesso è tutto vero. Spinelli ha venduto la società" titola la rosea che poi scrive: "Dopo tanti tentativi, trovato l'accordo per la cessione del 100%. Il club va a Majd Yousif, imprenditore olandese da poco in città". Attese per la giornata di lunedì le firme: in caso di retrocessione in C il costo sarà di 500mila euro. Decisiva l'opera del sindaco della città toscana Salvetti che ha dichiarato: "Ora il futuro del club è garantito".