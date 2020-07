La Gazzetta dello Sport: "Ritmo, gol e fantasia: Crotone in volo verso la A"

"Ritmo, gol e fantasia: Crotone in volo verso la A", titola La Gazzetta dello Sport in merito alla vittoria arrivata ieri sera per il Crotone, che resta così a +3 sul Pordenone terzo in classifica e prossimo avversario. Il primo test per la Serie A è stato superato con una brillantezza sconvolgente. Il Crotone è lanciato verso la gloria, il Cittadella che puntava all’aggancio-sorpasso è stato annientato. E lunedì c’è il secondo test in fotocopia, stavolta contro il Pordenone in casa, nuovo rivale per la promozione diretta.