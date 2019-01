La Provincia di Cremona: "Per l'attacco Strizzolo è molto vicino"

Si parla del mercato della Cremonese sulla prima pagina de La Provincia di Cremona. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Antonio Caracciolo dall'Hellas, il club grigiorosso è all'opera per una punta. Come scrive il quotidiano a tal proposito "Per l'attacco Strizzolo è molto vicino". L'attaccante del Cittadella potrebbe dunque approdare alla corte di Massimo Rastelli nelle prossime ore.