Manca un mese - Perugia, bene Iemmello. Coperta corta in difesa

Dopo Nesta sulla panchina del Perugia arriva un altro campione del mondo del 2006 come Massimo Oddo intento a risollevare una carriera che sembrava lanciatissima e che invece ha incontrato qualche stop di troppo. La società punta sulla suo voglia di rivalsa per puntare nuovamente ai play off e non sta lesinando in acquisto con gli arrivi di Vicario, Di Chiara e Iemmello che fanno ben capire la volontà del club di restare in alto .

Affari conclusi - Fra i pali è arrivato un portiere affidabile come Vicario, mentre in difesa si è pensato a rinforzare le corsie con il ritorno di Ngawa e l’arrivo importante di Di Chiara. In mezzo al campo, perso Michael tornato al Bologna, ecco Carraro. Il reparto più rivoluzionato è però l’attacco con Iemmello che sarà il nuovo centravanti che non dovrà fa rimpiangere Vido e il promettente Fernandes chiamato a sostituire Verre.

Cosa manca - Mancano all’appello almeno un paio di centrali, anche qualcosa di più qualora Oddo volesse rispolverare la difesa a tre, mentre in attacco, con Buonaiuto e Melchiorri incerti sulla propria permanenza servirebbe un vice Iemmello e un paio di innesti di spessore sulla trequarti,

Perugia (4-3-2-1): VICARIO; Rosi, Gyomber, Sgarbi, DI CHIARA; Falzerano, CARRARO, Dragomir; Buonaiuto, FERNANDES; IEMMELLO. Allenatore: Oddo (nuovo)