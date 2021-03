Milano Finanza - Sky all'assalto di Serie B e Serie C. Ma c'è anche Eleven Sports

vedi letture

L’acquisto da parte di DAZN, in collaborazione con TIM, dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio potrebbe portare a un cambiamento anche per la Serie B. Secondo quanto riferito da Milano Finanza infatti SKY come contromossa starebbe pensando di andare all’assalto dei diritti della Serie B che attualmente sono in mano proprio a DAZN e a quelli della Serie C che invece sono di proprietà di Eleven Sports. Con quest’ultimo gruppo potrebbe andare in scena un vero e proprio duello per i diritti delle altre due categorie professionistiche italiane visto che già nei mesi scorsi l’emittente di Andrea Radrizzani aveva messo nel mirino proprio la serie cadetta per allargare la propria offerta televisiva.