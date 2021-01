Milano Finanza: “Serie B, Eleven sfida DAZN per i diritti tv del campionato"

Secondo quanto rivelato da Milano Finanza per aggiudicarsi i diritti tv del campionato di Serie B si prospetta una sfida a due. Da un lato ci sarà DAZN che punta a rinnovare l’accordo anche per i prossimi tre anni, dall’altra invece ci sarà Eleven Sport che già gestisce i diritti della Lega Pro e che in questa stagione è stata al centro delle critiche per le difficoltà incontrate, anche a causa di un attacco hacker senza precedenti, a trasmettere le gare della Serie C. Eleven però punta a salire di categoria grazie anche all’arrivo di Giovanni Zurleni, già vice presidente per l’area commercial & partnerships di DAZN e in precedenza dirigente della stessa Serie B. C’è poi da considerare che la Lega B, sulla scia di quella A, punta a creare una propria media company con l’ingresso di fondi di private equity.