La Serie A ha deciso: diritti tv per il triennio 2021-24 a DAZN. 16 voti a favore e 4 contrari

Manca solo il comunicato ufficiale, ma la scelta è stata presa: per il prossimo triennio, quello 2021-2024, i diritti tv della Serie A sono stati assegnati a DAZN. A Sky resteranno solo 3 partite, in attesa di eventuali accordi tra le parti in questione. I 20 club del massimo campionato italiano hanno votato nell'assemblea ancora in corso e sono stati 16 i voti a favore di DAZN, con 4 contrari.