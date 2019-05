Palermo retrocesso. Le aperture dei tre quotidiani sportivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella di ieri è stata una giornata quantomeno convulsa per la Serie B. Prima la sentenza del TFN che ha retrocesso d'ufficio il Palermo in Lega Pro; poi la decisione della Lega di B di cancellare i playout considerando i rosanero la quarta formazione retrocessa dopo Foggia, Padova e Carpi. Un vero e proprio cataclisma che i tre quotidiano sportivi hanno così raccontato:

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Sul suo taglio alto la rosea titola "Il Palermo finisce in C, niente playout. Venezia e Salernitana sono salve". "Il Tribunale Federale - si legge - decreta la retrocessione per l'accusa di falso in bilancio".

CORRIERE DELLO SPORT - "Terremoto in B" è il titolo scelto dal quotidiano, che poi scrive: "Palermo retrocesso in C e playout cancellati: Venezia e Salernitana salve, Perugia ai playoff". Interessante anche il fondo di Roberto Perrone dal titolo: "Se il campo non decide più".

TUTTOSPORT - Molto più stringato il quotidiano sportivo di Torino che sul tema dedica un piccolo box sulla spalla destra con scritto: "Palermo retrocesso. La B: 'Niente playout'".