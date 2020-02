vedi letture

Tuttosport: "Frosinone brutto e vincente". Nesta: "A me piace così"

Focus sul Frosinone di Alessandro Nesta sulle colonne di Tuttosport. "Frosinone brutto e vincente" titola il quotidiano sportivo, che poi prosegue: "Quarta vittoria di fila per i ciociari e secondo posto in classifica. Il tecnico: 'Questa squadra non sarà bellissima ma a me piace così'".