Tuttosport: "Impresa a Benevento, Pordenone ci prova"

Sta per arrivare il big match del weekend in Serie B, con la capolista che dovrà affrontare una delle sorprese del campionato, per lunghi tratti seconda della classe. E Tuttosport titola così in merito: "Impresa a Benevento, Pordenone ci prova. I campani frenano in casa, i friulani ok in trasferta. Inzaghi: 'Siamo in emergenza per gli infortuni ma vogliamo ritornare a correre'. Tesser: 'Dobbiamo ritrovare quella leggerezza che avevamo fino a due mesi fa'".