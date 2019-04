Un Tesoro al timone. Ascoli e una salvezza dal sapore di futuro

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

La vittoria sul Venezia nel turno di campionato di Pasquetta ha regalato all'Ascoli la matematica salvezza, per la quarta partecipazione consecutiva al campionato di B dopo la riammissione avvenuta nel 2015 a causa dell'illecito del Teramo. Una salvezza, quella del club bianconero, che ha però avuto un quid di difficoltà maggiorato dal cambio di proprietà avvenuto la scorsa estate, con tanto di completo rinnovamento dei quadri dirigenziali. In quest'ottica assume ancor più valore il lavoro del ds Antonio Tesoro, capace di allestire una squadra di livello pur avendo tempi più ristretti rispetto a tutta la concorrenza.

Un lavoro, quello dell'uomo mercato bianconero, che ha portato al Del Duca elementi di esperienza come Matteo Ardemagni e Lorenzo Laverone, freschi di addio all'Avellino fallito, oltre ad elementi di alto profilo come Brosco, Valentini, Cavion e Troiano. Non solo, perché ad Ascoli sono arrivati anche giovani interessanti e futuribili in chiave mercato. Su tutti Nikola Ninkovic, esterno mancino preso a zero dal Genoa, che adesso ha un valore di mercato ben diverso e già diversi club sulle sue tracce in vista dell'estate (la SPAL ci ha provato nella sessione di mercato a portarlo nella rosa di Semplici), ma anche Davide Frattesi arrivano in prestito dal Sassuolo e protagonista di una crescita costante.

Su queste basi l'Ascoli iniziare a programmare la prossima stagione, con un Tesoro blindato da altri due anni di contratto e la voglia di crescere ancora.