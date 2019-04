© foto di Federico Antonellis/Foggia Calcio

Intervistato da DAZN l’attaccante del Foggia Pietro Iemmello ha parlato del suo rapporto con la piazza pugliese che non è cambiato dopo l’atto intimidatorio di marzo: “Foggia è una piazza bella, complicata, difficile. Ti fa capire il senso del calcio e ti fa sentire calciatore a tutti gli effetti e per questo sono particolarmente affezionato a questa città e all’affetto e al calore della gente. L’auto incendiata? Era notte, avevo visto la macchina in quel modo e non pensavo a dopo. Nei giorni seguenti ho provato tanta amarezza, tanta delusione perché comunque era un gesto incommentabile. L’ho rimosso perché altrimenti me lo sarei portato fino alla fine. - continua Iemmello come riporta Foggiacalciomania.com - Non ho mai avuto paura e anche delusione e amarezza ora non ci sono più. Io capitano? La fascia è stata una cosa bella perché comunque ha fatto capire quanto ci tenga a questa squadra e a questa città. C’è stata la chiusura del cerchio di questa vicenda”.