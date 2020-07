Il Benevento continua la caccia ai record, Moncini: "Vogliamo battere quello di punti in B"

Seppur indolore la sconfitta contro il Crotone non è andata giù al Benevento già promosso in Serie A. Lo si capisce dalle parole di Gabriele Moncini ai microfoni di OttoChannel: "Dobbiamo riscattare la sconfitta di Crotone. C'è il record dei punti da battere, quindi non vedo il motivo per cui smettere di vincere. Le ultime gare saranno anche una sorta di preparazione per noi in vista del prossimo campionato. Quando sono arrivato a gennaio la squadra aveva quindici punti di vantaggio, quindi le possibilità di promozione erano alte. Sin da subito c'era la sensazione di dominare sugli altri, quindi la consapevolezza di andare in serie A è cresciuta sempre di più”.

L'ex SPAL, poi, parla di mercato e dell'arrivo al Vigorito dei Loic Remy: Dopo un campionato del genere sarebbe importante tenere l'ossatura di questa squadra. E' chiaro che la serie A è un torneo totalmente diverso, quindi mi auguro che ci sia il giusto mix tra vecchi e nuovi. Nuovi arrivi in avanti? In tutte le squadre c'è grande concorrenza. Avere calciatori di livello può essere solo una cosa positiva. L'acquisto di Remy è stato un segnale importante da parte della società, ma anche verso di noi che nonostante la promozione siamo chiamati a guadagnarci la riconferma. Fares farebbe molto comodo, con la Spal ha fatto la differenza. Glik non ha bisogno di presentazioni, la sua presenza potrebbe essere fondamentale in campo ma soprattutto nello spogliatoio. Mandzukic? E' un calciatore pazzesco".