Il Benevento si gode Insigne: 10 assist hanno portato in dote 22 punti

Quello per il gol di Asencio – nella sconfitta contro il Palermo – per Roberto Insigne è stato il 10° assist stagionale con la maglia del Benevento. Un traguardo importante sopratutto se si pensa che quasi sempre i suoi passaggi per il compagno a segno hanno portato in dote punti pesanti per la squadra sannita. Solo contro il Palermo e lo Spezia all’andata l’assist del prodotto del settore giovanile del Napoli non ha portato i frutti sperati. Negli altri otto casi l’assist ha contribuito a fruttare ben 22 punti (7 vittorie e un pari a Lecce) sui 50 totali conquistati dal club.

In questa stagione solo in tre hanno fatto meglio: Ledia Memushaj del Pescara, Aleksandar Trajkovski del Palermo e David Okereke dello Spezia che ne hanno messi a segno 11. Come media però quella di Insigne è migliore avendo l’esterno giallorosso giocato 21 gare a fronte delle 26 del nigeriano, delle 29 del macedone e delle 32 dell’albanese.

10 assist a cui si aggiungono anche sei reti, con la possibilità di migliorare nel finale di stagione e coi play off il proprio score, che potrebbero rappresentare un buonissimo biglietto da visita in caso di salto di categoria, e approdo in Serie A, nella prossima stagione.