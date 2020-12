Il primo sorriso dell'Entella stende il Pescara: le aperture dei quotidiani

Sono servite 15 giornate, ma alla fine l'Entella targata Vincenzo Vivarini è riuscita a centrare la prima vittoria stagionale, e lo ha fatto nel modo più roboante possibile, ovvero rifilando tre gol a un inerme Pescara che ha solo potuto incassare il duro colpo: che deve però essere una rinascita per i chiavaresi, in piena lotta salvezza.

Ed è su questo filo conduttore l'apertura de La Gazzetta dello Sport, "L'entella sa vincere: gioiello di Cardoselli. Pescara, che botta", che spiega poi: "Vivarini rompe il ghiaccio: reduce da sei sconfitte consecutive, la sua Entella centra il primo successo. I primi segnali di risveglio, intravisti già a Salerno, sono stati confermati a spese di un Pescara fragile, che ha spianato la strada ai liguri dopo poco più di un quarto d’ora, quando un errore in fase di disimpegno ha permesso a De Luca di servire Schenetti, chirurgico nello sbloccare il risultato".

"Pescara flop, Entella show. E la salvezza è ora possibile" è invece l'apertura di Tuttosport, che prosegue poi: "A Chiavari va in scena l’Entella day. E da queste parti, dopo quattordici partite ufficiali di Serie B senza alcuna vittoria, se ne sentiva un estremo bisogno. La formazione chiavarese gioca la partita perfetta, senza la minima sbavatura, schianta il Pescara con un secco 3-0 e lancia a tutti il segnale che è ancora in piena lotta per la salvezza".

Chiude poi il Corriere dello Sport: "Vivarini ha tanta voglia di vincere, il Pescara no". "Dentro o fuori. Il Pescara poteva scegliere, la Virtus Entella, da 14 giornate senza vittorie, ci ha creduto e ha strameritato i tre punti. I biancocelesti scattano al fischio del signor Abbattista come tarantolati. Gli abruzzesi provano ad addormentare il match, piano che va in fumo al quarto d'ora per una topica di Fiorillo", la chiosa.

Sulla stampa locale, Il Secolo XIX - ed. Genova celebra i Diavoli Neri: "Entella, finalmente una bella vittoria. Vivarini: «Da oggi una nuova fase». Pescara travolto 3-0". Su match: "Se è la vittoria della svolta lo diranno le prossime gare contro il Vicenza mercoledì e il Cittadella lunedì prossimo, ma di certo c'è che l'Entella ha reagito e che già prima del netto e insindacabile 3-0 rifilato ieri pomeriggio al Comunale al Pescara c'erano stati segnali di vita sul pianeta biancoceleste".

Il Messaggero - ed. Abruzzo, invece: "Pescara che batosta". E nel dettaglio: "Se sia un brutto scherzo giocato dalle feste natalizie o un preoccupante passo indietro, lo capiremo subito. Certo è che la sconfitta (3-0) incassata dal Pescara a Chiavari, riporta a galla alcuni degli interrogativi e dei dubbi che sembravano definitivamente alle spalle. L'Entella è in caduta libera, reduce da sei sconfitte consecutive. Il Pescara è in chiara ripresa dopo un avvio di stagione difficilissimo. Questo dicevano i numeri alla vigilia, ma dei numeri è bene fidarsi ma non troppo. Il campo infatti, ha detto cose diverse".