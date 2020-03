Il punto sulla B - Benevento, fuga per la vittoria. Colpaccio del Livorno contro il Frosinone

Il Coronavirus mette solo paura alla Serie B, ma non sconvolge i piani iniziali della 27^ giornata. Ascoli-Chievo, infatti, alla fine si gioca regolarmente. Il risultato finale è di 1-1 con un pareggio che smuove poco a livello di classifica ma con i padroni di casa che hanno ancora un turno da recuperare. La giornata, però, si chiude con il match al Picco tra Spezia e Pescara dominato dai ragazzi di Italiano. Vittoria per 2-0 e quarto posto nuovamente conquistato.

Il giorno prima, invece, il solito Benevento vince ancora in casa del Perugia per 2-1. Non fa quasi più notizia il successo della squadra di Pippo Inzaghi, sempre più prima e a 19 punti dal Frosinone che cade, imprevedibilmente, contro il Livorno ultimo in classifica. Un pareggio (2-2) che consente al Crotone di avvicinarsi sensibilmente grazie alla vittoria di misura (1-0) contro il Pisa. La rete di testa di Simy regala i tre punti alla squadra di Stroppa, terza a una sola lunghezza dai ciociari e con il sogno di salire direttamente in A ancora acceso.

Sorride anche il Cittadella vincendo a Cosenza e posizionandosi al quinto posto. Quarto risultato utile consecutivo che ha permesso il sorpasso su Salertinana e Pordenone, entrambe vincenti in questo turno di Serie B rispettivamente contro Venezia e Juve Stabia. Corsa al play off, dunque, avvincente e alla quale partecipano anche Spezia e Empoli. I toscani, nonostante la trasferta e la gara a porte chiuse contro la Cremonese, si sono resi protagonisti di una delle gare più emozionanti della giornata. Un 3-2 che porta soprattutto la firma, quella decisiva, di Bajrami e che regala alla squadra di Marino la quinta vittoria nelle ultime sei partite.

Non a sorpresa, ma sicuramente con gli sfavori del pronostico, vince anche il Trapani nel match casalingo con l’Entella che resta a secco di successi (l’ultimo il 9 febbraio). Il club siciliano è in piena lotta retrocessione a 24 punti, gli stessi del Cosenza.

Martedì 3 marzo

Livorno-Frosinone 2-2

Cosenza-Cittadella 1-2

Crotone-Pisa 1-0

Perugia-Benevento 1-2

Pordenone-Juve Stabia 2-1

Trapani-Virtus Entella 4-1

Cremonese-Empoli 2-3

Salernitana-Venezia 2-0

Mercoledì 4 marzo

Ascoli-Chievo 1-1

Spezia-Pescara 2-0

Classifica Serie B

27^ giornata

Benevento 66

Frosinone 47

Crotone 46

Spezia 44

Cittadella 43

Salernitana 42

Pordenone 42

Empoli 39

Chievo 38

Pescara 35

Virtus Entella 35

Pisa 33

Perugia 33

Juve Stabia 33

Ascoli* 32

Venezia 32

Cremonese* 27

Cosenza 24

Trapani 24

Livorno 18

*una partita in meno